Threno Hernandez #Milan AC, il Bayern Monaco contatta il terzino rossonero. Le ULTIME sul suo futuro

18:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Theo Hernandez Diavolo Rossonero, il Bayern Monaco contatta il terzino rossonero. Le #news sul suo futuro in vista dell’estate. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com e alcune fonti tedesche, il Bayern Monaco, nei giorni scorsi, ha contattato Theo Hernandez.

Rumors che hanno trovato conferme in queste ultime ore con il #club bavarese che ha sondato il terreno con gli agenti del terzino rossonero per capire la situazione e i progetti futuri. Al momento, Theo non ha una valutazione e il #club rossonero lavora al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Inoltre, parlare di giocatori incedibili in riferimento al Diavolo Rossonero è fuori luogo perché la politica è chiara e tutti hanno un prezzo.

