Threno Hernandez #Milan AC: cambia lo scenario in vista dell’estate, la minaccia #Premier incombe! LE DICHIARAZIONI

15:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i temi del calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è il prossimo #futuro di Theo Hernandez. La minaccia #Premier League incombe. Il pensiero di Bianchin

Occhi sui big rossoneri. Il calcio#mercato Diavolo Rossonero nella sessione estiva dovrà fare i conti con le attenzioni per Theo Hernandez, Maignan e Leao. Ne è sicuro Luca Bianchin che ha detto la sua a riguardo a Radio Rossonera sul prossimo #futuro del francese:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LE PAROLE – «Il prezzo lo fa il #mercato per definizione. Il Diavolo Rossonero ritiene che sia un giocatore da 100 milioni, ma siamo a metà marzo, il calcio#mercato è lungo e non possiamo mai sapere cosa succederà, se una squadra di #Premier League chiamerà e cosa offrirà»

Pubblicità

The post Theo Hernandez Diavolo Rossonero: cambia lo scenario in vista dell’estate, la minaccia #Premier incombe! LE DICHIARAZIONI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.