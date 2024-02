Threno Hernandez jolly AC Milan: da terzino sinistro è letale, Mister Stefano Pioli ha un’idea in vista del Rennes

Theo Hernandez jolly Milan: nel ruolo di terzino sinistro si sta dimostrando letale, Pioli ha un’idea in vista del Rennes

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha proposto un approfondimento sul momento che sta attraversando Theo Hernandez. Il francese è tra gli uomini più in crescita di questo Milan.

Domani il terzino, che ha già raggiunto 4 centri in stagione, scenderà in campo con la fascia di capitano al braccio: da capire se lo farà a sinistra formando con Leao una catena potenzialmente devastante oppure andrà ad occupare il ruolo di centrale.

