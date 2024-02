Threno Hernandez e le 200 presenze col #Milan AC: il francese esulta sui social. Il messaggio che fa impazzire i tifosi diavoli rossoneri – NEWS

Theo Hernandez, attraverso i propri profili social, ha festeggiato le 200 presenze in maglia Diavolo Rossonero raggiunte ieri sera nella gara contro l’Atalanta:

Happy and proud to reach 2⃣0⃣0⃣ games with @acmilan Let’s go for more! #SempreDiavolo Rossonero

Felice e orgoglioso di aver raggiunto le 2⃣0⃣0⃣ presenze con @acmilan e il meglio deve ancora venire pic.twitter.com/V80fee30dg

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 26, 2024