Threno Hernandez Carboni, al AC Milan manca un rigore? Ecco cosa è successo

Theo Hernandez Carboni, al Milan manca un calcio di rigore? Ecco che cosa è successo nel corso del primo tempo

Nel corso del primo tempo ci sono state delle proteste da parte dei tifosi del Milan per un possibile calcio di rigore su Theo Hernandez. Questo l’intervento di Marelli.

MARELLI – «L‘arbitro era in perfetto controllo ma Carboni nella trattenuta a Theo Hernandez ha rischiato e non poco. Questa è una classica valutazione di campo ma se fosse stato fischiato il rigore il VAR non sarebbe potuto intervenire»

