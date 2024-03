Threno Hernandez Bayern Monaco, parte l’assalto: doppia super proposta per convincere #Milan AC e giocatore

11:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Theo Hernandez Bayern Monaco, tedeschi all’assalto del terzino: doppia super offerta per convincere Diavolo Rossonero e giocatore È già partito l’assalto del Bayern Monaco a Theo Hernandez, tra gli obiettivi dei bavaresi in vista della prossima sessione estiva di calcio#mercato. Secondo il Corriere dello Sport, è in arrivo una doppia super proposta. Da un lato per […]

