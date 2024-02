Threno Hernandez Bayern Monaco, arriva la VSmossa del #Milan AC! Le NOVITÀ sul francese

11:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Theo Hernandez Bayern Monaco, non si fa attendere la contromossa da parte del Diavolo Rossonero! Le NOVITÀ sul francese

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Theo Hernandez in vista del prossimo mercato estivo, ma il Diavolo Rossonero non ha alcuna intenzione di privarsi del suo terzino (a meno, ovviamente, di offerte irrinunciabili).

Secondo il Corriere dello Sport per questo motivo in casa rossonera si pensa già al rinnovo del francese: in estate potrebbe arrivare la proposta di prolungamento per altre tre stagioni con ingaggio che aumenterà ancora sforando il tetto dei cinque milioni.

