Threno Hernandez AC Milan: il club ha un obiettivo per giugno, lo scenario POSSIBILE

Il rinnovo di Theo Hernandez è oggetto di discussione per il calciomercato Milan. In tal senso il club ha un piano per giugno

Il momento di forma di Theo Hernandez é semplicemente eccezionale: nelle ultime otto partite ha messo a referto 5 assist e due gol decisivi contro Roma e Napoli. Anche per questo il calciomercato Milan vuole blindarlo per scongiurare assalti dei top club europei.

In tal senso come riportato da Calciomercato.com il club rossonero che a fine stagione si riunirà con il suo agente Quillon. L’obiettivo? Rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.

Theo Hernandez Milan: il club ha un obiettivo per giugno, lo scenario possibile