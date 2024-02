Thiaw vede il rientro: può rientrare già per quella partita. Gli aggiornamenti

Thiaw vede il rientro: può tornare già per quella partita. Gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore del Milan

Arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Malick Thiaw, che tra i calciatori ancora ai box pare essere quello più vicino a tornare in campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo rientro è ormai vicino: il difensore punta alla partita contro il Monza o quella successiva in Europa League.

The post Thiaw vede il rientro: può tornare già per quella partita. Gli aggiornamenti appeared first on Milan News 24.