Thiaw rientra titolare in Monza AC Milan? Ecco da quanto tempo manca il rossonero dal primo minuto

Thiaw torna titolare in Monza Milan? Ecco da quanto tempo mancava il rossonero in campo dopo l’infortunio

Thiaw tornerà titolare dopo ben 82 giorni dalla sfida contro il Borussia Dortmund dello scorso 28 novembre.

Il tedesco è rientrato già nel match di Europa League contro il Rennes ma l’ultima apparizione dal primo minuto era proprio quella in Champions League in cui il rossonero si era infortunato con una lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

