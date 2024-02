Thiaw presto in campo, Mister Stefano Pioli ha questa idea: le ULTIME sul suo rientro

Thiaw presto in campo, Pioli ha questa idea: le ULTIME sul suo rientro in campo. Tutti gli aggiornamenti da Milanello

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Malick Thiaw. Ieri è stata una giornata molto importante, con il difensore rossonero che è tornato in gruppo.

Fuori dal 29 novembre per infortunio, l’idea di Pioli è di riportarlo presto in campo: nel mirino c’è già la partita di domenica prossima in casa del Monza. Il Diavolo inizia a recuperare pezzi importanti.

