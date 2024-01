Thiaw ha stregato le big d’Europa, il AC Milan ha le idee chiare sul futuro. ULTIME

Thiaw ha stregato le big d’Europa, il Milan ha le idee chiare sul futuro del proprio difensore centrale. ULTIME

Tra i calciatori dell’attuale rosa del Milan che sono cresciuti molto nelle ultime stagioni c’è sicuramente anche Malick Thiaw. Il centrale oggi è un punto fermo della formazione rossonera.

Ma che ne sarà di lui in estate? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è già diventato un giocatore molto richiesto sul mercato ma il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo: Thiaw è confermatissimo per le prossime stagioni.

