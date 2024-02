Thiaw brucia le tappe? Potrebbe farcela già per questa partita: NEWS

Thiaw brucia le tappe? Potrebbe farcela già per questa partita: le ultimissime sulle condizioni del centrale

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui recuperi dei giocatori del Milan attualmente fermi ai box. Tra questi c’è anche Malick Thiaw, il più vicino però al rientro in campo.

Secondo quanto si apprende, il centrale punta ad essere in campo tra una ventina di giorni e non è da escludere possa farcela già per il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Rennes. Difficile ma non impossibile.

