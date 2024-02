Thiaw a disposizione per AC Milan Rennes: Mister Stefano Pioli ha già studiato questo PIANO, i dettagli

Thiaw a disposizione per Milan Rennes: Pioli ha già studiato questo PIANO in vista di domani sera, i dettagli

Domani sera il Milan ospiterà il Rennes a San Siro in occasione dell’andata dei playoff di Europa League. Stefano Pioli potrà contare anche su Malick Thiaw.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrale rossonero rientrato negli ultimi giorni in gruppo verrà convocato ma certamente non potrà giocare l’intera partita dopo due mesi di assenza.

