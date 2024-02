Thiago Motta Vecchia Signora Juventina: è in pole position per il dopo Allegri! ULTIME

Thiago Motta Juve: è in pole position per il dopo Allegri! Le ULTIME novità sul tecnico del Bologna

Per Massimiliano Allegri si parla di possibile rinnovo oltre la scadenza del 2025. Il futuro del tecnico bianconero, però, è ancora da scrivere e circolano già i nomi per l’eventuale successione in panchina.

Tra questi spicca Thiago Motta: il tecnico del Bologna sembra essere uno dei principali candidati a succedere ad Allegri in caso di addio alla Juve. A riportarlo è calciomercato.com.

The post Thiago Motta Juve: è in pole position per il dopo Allegri! ULTIME appeared first on Juventus News 24.