Thiago Motta su Fabbian: «Non mi piacciono i paragoni, ha un merito» #Intervista

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha detto la sua sull’ex Inter Giovanni Fabbian, alla vigilia del match con la Fiorentina

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna Fiorentina, il tecnico dei rossoblù, Thiago Motta, si è espresso così sull’ex Inter Giovanni Fabbian.

FABBIAN – «Lui il piccolo Duncan Ferguson? Non mi piacciono i paragoni. Giovanni da quando è arrivato è cresciuto tanto, si allena forte, ha grandi caratteristiche tecniche e fisiche. Merito suo perché sa che per partecipare deve alzare il livello, lo sta facendo e per questo ha più minuti».

