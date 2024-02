Thiago Motta Signora Juve (Sportitalia): «Un affare clamoroso. Sappiamo questo su lui e Mister Max Allegri»

Thiago Motta Juve, l’annuncio di Alfredo Pedullà sul possibile futuro del tecnico italobrasiliano: ecco cosa ha detto

Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, ha parlato così dell’interesse della Juve nei confronti di Thiago Motta.

Pubblicità

IL COMMENTO – «Thiago non vuole parlare di rinnovo e lo fa con rispetto verso la sua proprietà, semplicemente perché sa che possono schiudersi porte importanti e in linea con il suo comprensibile desiderio di un balzo in carriera. Non sappiamo cosa deciderà la Juve su Allegri e come si comporterà di conseguenza il diretto interessato. Ma sappiamo che se la Juve prendesse Thiago Motta per ripartire con una nuova idea, pulizia di gioco e valorizzazione del “magazzino”, farebbe un affare clamoroso».

Pubblicità

The post Thiago Motta Juve (Sportitalia): «Un affare clamoroso. Sappiamo questo su lui e Allegri» appeared first on Juventus News 24.