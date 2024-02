Thiago Motta Signora Juve, si complica l’arrivo dell’allenatore: è l’obiettivo di un altro club

Thiago Motta Juve, si complica l’arrivo dell’allenatore del Bologna: è l’obiettivo di un altro club. Gli aggiornamenti

Il nome di Thiago Motta è nella lista dei possibili successori di Allegri alla Juve, ma l’allenatore del Bologna è il candidato principale per la panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

In base a quanto riferito da Daniele Longo via Twitter, infatti, il tecnico ha convinto i rossoneri a prendere il posto di Pioli grazie al suo lavoro di valorizzazione dei giovani e al suo modo di comunicare. Ibrahimovic, nuovo dirigente del Milan, però vorrebbe Conte.

