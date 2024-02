Thiago Motta Signora Juve (NEWS), Giuntoli non lo perde di vista. E se Mister Max Allegri non rinnova…

Thiago Motta Juve, è lui il primo obiettivo di Giuntoli in caso di addio di Allegri al termine di questa stagione: la situazione

Come scrive il Corriere della Sera, è difficile immaginare che Allegri possa essere esonerato dalla Juve, ma allo stesso tempo non è da escludere una separazione consensuale tra le parti, che vogliono arrivare a chiarirsi prima dell’inizio della programmazione della prossima annata.

Pubblicità

In caso di addio, Giuntoli guarda sempre con interesse alla situazione di Thiago Motta, primo nome sul taccuino anche di altri grandi club europei. L’ex centrocampista intriga e non poco, ma prima bisognerà capire se arriverà o meno il rinnovo con Max. Di sicuro non si inizierà la nuova stagione con un tecnico in scadenza.

Pubblicità

The post Thiago Motta Juve (CorSera), Giuntoli non lo perde di vista. E se Allegri non rinnova… appeared first on Juventus News 24.