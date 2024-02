Thiago Motta Signora Juve (La Stampa), si può, ma serve un passo indietro di Mister Max Allegri. Ultime

Thiago Motta Juve, un nome che bisogna tenere attentamente d’occhio. Ma serve un passo indietro di Allegri

Come scrive La Stampa, la Juve tiene d’occhio la situazione di Thiago Motta, nome ormai ambito per la panchina di diverse big europee visto l’ottimo lavoro svolto fin qui con il Bologna.

Servirà però un passo indietro da parte di mister Allegri, il cui contratto andrà in scadenza nel 2025. Difficilmente si affronterà la prossima annata con un allenatore che avrà un solo anno di contratto. Mese di marzo decisivo per capire cosa accadrà, visto l’incontro in programma con Max.

