Thiago Motta Signora Juve, la rivelazione: «Ha già comunicato la sua decisione al Bologna»

Thiago Motta Juve, rivelazione sull’allenatore che piace ai bianconeri per il dopo Allegri: la sua decisione sul futuro

Sandro Sabatini, a Pressing, ha così parlato del possibile futuro di Thiago Motta, accostato anche alla Juve.

Pubblicità

LE PAROLE – «Thiago Motta ha già comunicato al Bologna che andrà via, nella valutazione dell’allenatore, mi sembra che ci sia su Allegri poca serenità per fare il confronto anche con altri allenatori».

Pubblicità

Pubblicità

The post Thiago Motta Juve, la rivelazione: «Ha già comunicato la sua decisione al Bologna» appeared first on Juventus News 24.