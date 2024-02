Thiago Motta Signora Juve, Giuntoli ci prova: ha già chiamato l’allenatore

Thiago Motta Juve, Giuntoli ci prova: ha già chiamato l’allenatore. Sul tecnico del Bologna c’è anche il Milan

E’ Thiago Motta il nome più ricercato nel mercato degli allenatori per la prossima stagione grazie all’ottima stagione del Bologna. Secondo quanto riportato il Corriere dello Sport in lizza c’è anche la Juve con Giuntoli che, nonostante le smentite, ha già avuto dei colloqui telefonici con il tecnico.

Oltre ai bianconeri su Thiago Motta è vivo l’interesse del Milan che vorrebbe convincerlo sfruttando la carta Ibrahimovic. Entrambe le squadre, poi, puntano Calafiori e Zirzkee e potrebbero usare questa chiave per persuadere il tecnico a sposare il proprio progetto.

