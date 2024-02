Thiago Motta Signora Juve, dal cambio di modulo a Soulé: ecco come giocherebbe a Torino

Thiago Motta Juve, dal cambio di modulo a Soulé: ecco come giocherebbe a Torino. Sarebbe un ribaltone alla Sarri

Se Thiago Motta diventerà il prossimo allenatore della Juve, allora a Torino si assisterà ad un ribaltone in panchina paragonabile a quello vissuto quando Sarri prese il posto di Allegri nell’estate del 2019.

A scriverlo è il Corriere dello Sport spiegando come giocherebbe la squadra bianconera agli ordini dell’attuale tecnico del Bologna. Prima di tutto Thiago Motta cambierebbe il modulo andando a proporre un 4-3-3 con Cambiaso (che già ha avuto in rossoblu) che andrebbe a fare il terzino sinistro con Danilo a destra. Il centrocampo resterebbe lo stesso, mentre in attacco l’allenatore punterebbe su Soulé e, in alternativa, Yildiz con Chiesa a sinistra (stile Orsolini, per rientrare sul destro) e Vlahovic centravanti, seppur con caratteristiche diverse rispetto a Zirzkee.

