Thiago Motta Signora Juve, a Bologna convinti: ecco come finirà questa storia. Lo scenario

Thiago Motta Juve, a Bologna hanno una convinzione sul futuro dell’allenatore: ecco come andrà a finire questa storia

Il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione sul futuro di Thiago Motta, finito nella lista dei preferiti della Juve in caso di addio di Allegri. Quello dell’ex centrocampista sarebbe addirittura il profilo preferito dal club bianconero, che attende di capire come finirà la sua storia con il Bologna.

Il club rossoblù, scrive il quotidiano, sogna in grande, ma allo stesso tempo sa che il tecnico potrebbe non essere indifferente al richiamo dei grandi club. Bianconeri o meno, in Emilia sono convinti che con l’italobrasiliano sia una storia destinata a terminare già alla fine di questa stagione.

