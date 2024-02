Thiago Motta show, l’ex Fc Internazionale si sbilancia: «Europa? Vi dico cosa ne penso» #Intervista

Pubblicità

Show del Bologna di Thiago Motta che batte 4-0 l’Hellas Verona, ecco le parole dell’ex Inter a Sky su l’obiettivo Europa League

Thiago Motta è intervenuto a Sky Sport ai margini della vittoria del Bologna contro il Lecce. Di seguito le parole dell’ex Inter.

VITTORIA – «Bella atmosfera, i ragazzi in campo sono stati molto bravi dal primo minuto. Con loro anche il pubblico, ci hanno spinto tantissimo: è un insieme che funziona e sono molto felice».

ENTUSIASMO ED EUROPA – «L’entusiasmo non può che fare bene, sono contento che chiedessero al presidente di portarci in Europa (ride, ndr). Ora riposiamoci e pensiamo già alla prossima partita che ci attende, contro la Fiorentina».

NOVITA’ – «Sono stupito anche io, do libertà all’interno del nostro contesto. Certe giocate non le proviamo in allenamento… Sanno tutti di avere responsabilità e spazi da coprire, l’organizzazione è per la fase difensiva, sul resto c’è tutta la libertà del mondo per loro. Calafiori ha grande coraggio e forza fisica nel venire avanti da dietro, con la voglia che ha di attaccare diventa un uomo in più».

COMFORT – «(ride, ndr) Fa bene a tutti, anche a me… Però dobbiamo provare tutti i giorni a uscirne, per fare qualcosa di diverso e in più. Questo fa crescere Orsolini, come tutti gli altri. Sanno quali sono i nostri metodi di lavoro: quando ha giocato lo meritava, quando non ha giocato meritava qualcun altro che si è allenato meglio. Sarà lo stesso con la Fiorentina, l’importante è che i ragazzi capiscano che c’è bisogno di tutti. Pure lo scorso anno Orsolini era decisivo negli ultimi minuti delle partite. E poi mi è piaciuto molto come è entrato El Azzouzi: siamo in tanti, il gruppo vuole crescere e migliorarsi, competendo in maniera sana al suo interno. Contento per Riccardo e per tutta la squadra, ottima prestazione, non solo i gol».

