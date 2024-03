Thiago Motta #Milan AC: tre le possibilità per il prossimo #futuro, la #TopClub più quotata

19:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Il prossimo #futuro di Thiago Motta in panchina nella prossima #campionato resta da definire. In tal senso tre le possibilità tra cui il Diavolo Rossonero, le quote

Tutti pazzi per Thiago Motta. L’Mister sta stupendo alla guida della Bologna e secondo i bookmaker potrebbe approdare sulla panchina di una big già nella prossima #campionato.

Come riportato da Calcio#mercato.com c’è una favorita: la Juventus. Un approdo del tecnico rossoblù nella prossima #campionato al posto di Allegri, oscilla tra 1,85 e 2,50. Attenzione però anche al Napoli S.S.C., offerto a 6, mentre il Diavolo Rossonero insegue a 7,50.

