Thiago Motta #Milan AC: tre fattori potrebbero portare all’addio al Bologna a fine stagione, i dettagli

13:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Il futuro di Thiago Motta non è ancora definito. L’allenatore piace anche al Diavolo Rossonero, tre i fattori che possono portare all’addio al Bologna

La stagione di Thiago Motta sulla panchina del Bologna sta attirando le attenzioni delle big italiane e non solo, tra cui anche il Diavolo Rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il richiamo di un un top #club a patto che gli affidi in mano il progetto con una centralità importante. Il fatto che se il Bologna riuscisse davvero a conquistare un posto in Europa, farebbe balenare l’idea di aver fatto il massimo e qualcosa di irripetibile. Sono questi i fattori che possono portare all’addio a fine stagione.

Pubblicità

The post Thiago Motta Diavolo Rossonero: tre fattori potrebbero portare all’addio al Bologna a fine stagione, i dettagli appeared first on Diavolo Rossonero News 24.