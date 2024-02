Thiago Motta #Milan AC, svelato il PIANO dei diavoli rossoneri: cosa accadrà in estate

10:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Thiago Motta Diavolo Rossonero, svelato il PIANO dei rossoneri: cosa accadrà in estate per quanto riguarda la panchina

Al termine di questa annata calcistica il Diavolo Rossonero potrebbe optare per il cambio in panchina, una scelta che comunque dipenderà dall’esito di questa stagione e dagli obbiettivi che verranno raggiunti.

Il primo nome sulla lista del calciomercato Diavolo Rossonero per sostituire Coach Pioli è quello di Thiago Motta che, come rivelato da Tuttosport, resta in cima alla lista dei desideri del #club rossonero per la prossima estate.

