Thiago Motta #Milan AC, Sacchi lo elogia, la dichiarazione ufficiale: «Mi piace per questi due motivi» #Intervista #News #Ultimora

23:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Thiago Motta Diavolo Rossonero, Sacchi lo elogia: «Mi piace per questi due motivi». Le sue parole sulle colonne della Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per analizzare Thiago Motta, uno dei nomi accostati alla panchina dei Diavoli Rossoneri. Le sue dichiarazioni.

SACCHI – «Thiago Motta è uno stratega. Lui dà un gioco. E il gioco ti dà il vantaggio di essere in undici, di essere una squadra vera. E il Bologna lo è. Il calcio è nato come uno sport offensivo e di squadra, che ha perso le sue caratteristiche originarie in Italia. Si è trasformato in uno sport difensivo e individuale. Il Bologna ribalta questo paradigma. Sta giocando un bel calcio, stanno migliorando tutti i giocatori, sentono la collaborazione, giocano in undici, e le squadre italiane raramente hanno giocato in undici. Motta ha dato un senso a questi ragazzi, alcuni anche molto giovani, che stanno crescendo»

