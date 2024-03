Thiago Motta #Milan AC, il tecnico sul suo prossimo #futuro, la dichiarazione ufficiale: «Rispettabile la scelta di Xabi Alonso, io…» #Intervista #News #Ultimora

17:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Thiago Motta Diavolo Rossonero, il tecnico del Bologna non si sbilancia sul suo prossimo #futuro: «Rispettabile la scelta di Xabi Alonso, io…» Intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Bologna Salernitana, Thiago Motta – accostato alla panchina del Diavolo Rossonero per il dopo Coach Pioli – ha risposto così in merito al suo prossimo #futuro, considerando la scelta fatta […]

