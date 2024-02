Thiago Motta #Milan AC, il tecnico può restare al Bologna? I fattori del POSSIBILE rinnovo

17:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Thiago Motta Diavolo Rossonero, il tecnico può restare al Bologna? I fattori del possibile rinnovo: i dettagli in vista del finale di stagione per il suo futuro

Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta, cercato da molte big tra cui il Diavolo Rossonero, potrebbe anche rinnovare con il Bologna.

Del rinnovo se ne parlerà solo a fine stagione, o minimo a fine aprile, anche se il #club felsineo vorrebbe blindarlo subito. Sono diversi i fattori che potrebbero portare al rinnovo: dal giocare l’Europa con il Bologna fino all’affetto della città. Dopo la quinta vittoria di fila di venerdì scorso, la Curva Bulgarelli lo ha chiamato a sé e la petizione per la sua permanenza, avviata dai tifosi su “change.org”, oggi conta quasi 4000 firme per convincerlo a restare.

