Thiago Motta #Milan AC, il tecnico più lontano dai diavoli rossoneri? Clamoroso annuncio di Fenucci, Diavolo spiazzato

13:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Thiago Motta-Diavolo Rossonero, il tecnico del Bologna più lontano dal #club rossonero? L’AD dei felsinei, Fenucci, fa chiarezza sul prossimo #futuro

Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, Fenucci, AD del Bologna, ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Thiago Motta, tecnico dei felsinei in scadenza di contratto a giugno e seguito da vicino anche dal Diavolo Rossonero per l’eventuale post-Coach Pioli:

PAROLE – «L’Mister è stato artefice di questa crescita e speriamo rimangano con noi sia lui che i calciatori. Thiago è contentissimo a Bologna, è come se avesse un contratto più lungo di quello che realmente ha».

