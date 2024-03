Thiago Motta #Milan AC, il tecnico del Bologna riflette sul suo prossimo #futuro: le NOVITA’

21:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Thiago Motta Diavolo Rossonero, il tecnico del Bologna riflette sul suo prossimo #futuro: le NOVITA’ sulla situazione e le concorrente italiana Secondo quanto riportato da calcio#mercato.com, Thiago Motta riflette sul suo prossimo #futuro e Diavolo Rossonero e Juventus sono sulle sue tracce. Il tecnico italo-brasiliano sta confermando le grandi aspettative che c’erano su di lui all’inizio della carriera da […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Thiago Motta Diavolo Rossonero, il tecnico del Bologna riflette sul suo prossimo #futuro: le NOVITA’ appeared first on Diavolo Rossonero News 24.