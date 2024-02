Thiago Motta #Milan AC, Fabbian: «È un maestro di calcio, fondamentale in questo»

13:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Giovanni Fabbian ha parlato in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, dando il suo parere su Thiago Motta, accostato al Diavolo Rossonero

LE PAROLE – «Con lui mi trovo benissimo. È un maestro di calcio che chiede molto a ciascuno di noi e sa garantire un clima molto bello, molto sereno all’interno dello spogliatoio, in campo e fuori. Sa essere duro, quando serve. E aiuta a migliorare, tecnicamente e tatticamente».

