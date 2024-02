Thiago Motta #Milan AC, corsa apertissima: il Diavolo lancia la sfida a tre top club

12:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Thiago Motta Diavolo Rossonero, corsa apertissima: il Diavolo lancia la sfida a tre top #club per l’allenatore che sta incantando a Bologna

Thiago Motta continua a incantare tutti e la lista delle inseguitrici si fa inevitabilmente via via sempre più ricca di nuove possibili pretendenti. Tra queste c’è anche il Diavolo Rossonero, desideroso di provarci ben consapevole delle difficoltà.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero già lanciato la sfida a tre top #club europei: si tratta di Paris Saint-Germain e Barcellona oltre all’italiana Juventus.

