Thiago Motta, le parole: «Castro come El Toro di Bahia Blanca Lautaro? Non voglio fare paragoni» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 19:02

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato il paragone tra Castro e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, in conferenza stampa in vista dell’Atalanta

Thiago Motta ha commentato il paragone tra Castro e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , capitano dell’Internazionale autore di una stagione straordinaria, in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bologna.

CASTRO COME LAUTARO – «Ognuno ha la sua caratteristica, è sempre calcio, che sia in Argentina o in Italia, ognuno ha bisogno di adattarsi, spero per lui che possa farlo nel più breve tempo possibile per dimostrare chi è. Ha #grande fame, voglia di difendere, di correre, di aiutare, si è inserito bene con il gruppo. Sono contento fino ad oggi. Non faccio paragoni con nessuno, Castro è Castro, spero che dimostri la sua migliore versione di sé stesso. Deve concentrarsi nell’essere la miglior versione di sé stesso».

