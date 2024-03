Thiago Motta, la dichiarazione: «Sconfitta con l’Fc Internazionale? Non ci piace perdere, ma…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’allenatore del Bologna Thiago Motta si è espresso in conferenza stampa tornando anche sulla sconfitta con l’Internazionale FC di settimana scorsa

Thiago Motta è tornato a parlare della sconfitta del suo Bologna con l‘Internazionale FC:

LE PAROLE – «Non piace perdere né a me né ai ragazzi, ma la reazione del gruppo è stata buona. Per tutta la partita abbiamo fatto una buona prestazione, considerando che abbiamo affrontato la prima in classifica. Abbiamo bisogno di tutti, come è stato fatto fino ad oggi»

