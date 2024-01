Thiago Motta, è bufera in Spagna: «A Barcellona rischiò la vita» #Intervista

Clamoroso retroscena svelato da un’emittente Spagnola, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha rischiato così la vita in passato

Da giorni l’attuale allenatore del Bologna Thiago Motta viene accostato alla panchina del Barcellona per il dopo Xavi. Secondo quanto riportato da 8tvcat però, sarebbe difficie che l’ex Inter possa tornare in Spagna per via di un particolare incidente accaduto in passato. Secondo Albert Lesán, questo è accaduto in una famosa discoteca della città in pssato. La notiza, resta da capire se attendibile, ha fatto in poche ore il giro del Paese.

INCIDENTE THIAGO MOTTA – «Dirò qualcosa su Thiago Motta per spiegare perché non può mai essere l’allenatore del Barcellona. Un giorno mi trovavo nella “Sala Bikini” e Motta, insieme a Deco e ad altri compagni di squadra, fece uno scherzo: prese un estintore e lo spruzzò in tutta la sala, pensando che fosse divertente. Quel giorno c’erano persone asmatiche che ebbero difficoltà respiratorie e un gruppo di persone che praticavano karate che volevano ucciderlo. Questo è successo: mi dispiace ma ci sono migliaia di testimoni. Pertanto, non importa quanto sia amico di Deco… e dico di più: non si può lasciare il Barça nelle mani di Deco. Se a Xavi manca l’esperienza come allenatore, a Deco manca in tutto il resto».

L’articolo Thiago Motta, è bufera in Spagna: «A Barcellona rischiò la vita» proviene da Inter News 24.