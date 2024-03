Thiago Motta analizza, le parole: «Atalanta BC? Se vai sotto con l’Internazionale F.C. a Lo Stadio San Siro è complicato, sulle valutazioni di Percassi sugli arbitri…» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 17:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, in vista di Atalanta Bologna, ha fatto riferimento alla #vittoria* dell’Internazionale contro la Dea

Internazionalevenuto in conferenza stampa in vista di Atalanta Bologna, Thiago Motta si è espresso così sulla Dea di Mister Gasperini, facendo riferimento anche alla netta sconfitta rimediata nel recupero del 21° turno di #CampionatoSerieA contro l’Internazionale.

ATALANTA – «L’Atalanta negli ultimi cinque anni ha fatto quel che hanno visto tutti, attaccano l’area e colpiscono da fuori, danno inserimenti e non fanno giocare l’avversario, portano la mentalità del proprio allenatore. Non è una squadra che è solo arrivata ma che si mantiene lì e questo vale ed è la cosa più difficile. Squadra molto completa che arriva in area anche con le rimesse laterali»

LA SCONFITTA CONTRO L’INTER – «Con il Milan hanno sofferto un po’ di più, con l’Internazionale hanno cominciato bene poi se si va sotto contro l’Internazionale a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, è complicato. Sono forti e stanno molto bene. Spareggio-Champions? È solo la prossima partita: questo conta. Lo sfogo di Percassi sull’arbitraggio di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, ? Non mi preoccupa: ho sentito parlare di credito, beh, il Bologna ne ha per i prossimi dieci anni…»

