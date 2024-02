Thiago Motta AC Milan, voci insistenti sul tecnico del Bologna: la posizione di Furlani è chiara, cosa può accadere a giugno

Thiago Motta-Milan, le voci sul tecnico del Bologna proseguono: Furlani lo apprezza ma il destino è in mano a Pioli

Come riferito da Tuttosport, stanno proseguendo con insistenza le voci che vorrebbero Thiago Motta sulla panchina del Milan nella prossima stagione.

Il tecnico del Bologna, in scadenza di contratto al termine della stagione, sarebbe il preferito di Furlani in caso di separazione con Stefano Pioli. Proprio quest’ultimo scenario però è ancora tutto da verificare: l’attuale allenatore rossonero ha infatti il destino nelle proprie mani e grosse chance di rimanere alla guida del Diavolo anche nella prossima stagione.

The post Thiago Motta Milan, voci insistenti sul tecnico del Bologna: la posizione di Furlani è chiara, cosa può accadere a giugno appeared first on Milan News 24.