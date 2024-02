Thiago Motta AC Milan, tecnico in pole per il dopo Mister Stefano Pioli? I rossoneri pensano al doppio colpo

Thiago Motta-Milan, il tecnico sembra essere in pole per l’eventuale dopo Pioli: i rossoneri pensano all’accoppiata con Zirkzee

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a prescindere dalla tante voci su Conte, il tecnico in pole per sedere sulla panchina del Milan della prossima stagione, in caso di addio di Pioli, è Thiago Motta.

I rossoneri starebbero pensando al doppio colpo: con l’attuale allenatore del Bologna aumenterebbero le chance di vedere a Milanello anche Joshua Zirkzee, attaccante che ha stregato i dirigenti del Diavolo sabato sera a San Siro.

