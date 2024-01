Thiago Motta AC Milan, sarà lui l’allenatore del Barcellona? L’IA ha fatto un nome a sorpresa

Thiago Motta Milan, sarà lui l’allenatore del Barcellona? L’IA ha fatto un nome a sorpresa. Ecco di che tecnico

Vincenzo Italiano al Barcellona, o meglio: il tecnico della Fiorentina è la persona giusta per rimpiazzare Xavi, almeno secondo l’intelligenza artificiale! L’idea di affidarsi all’IA è venuta a Jaroslaw Krolewski, presidente del Wisla Cracovia e amministratore delegato di Synerise, azienda specializzata nello sviluppo di IA. Krolewski ha chiesto alla IA di selezionare un gruppo di allenatori e l’intelligenza artificiale ha messo il nome del tecnico viola tra i potenziali candidati.

Nella lista compaiono anche Thiago Motta, obiettivo anche del Milan e che per molti è tra i favoriti, Roberto De Zerbi, ma anche nomi come Paulo Fonseca, Alguacil, Arne Slot e Xabi Alonso. Intervista da Marca Krolewski ha anche parlato delle implementazioni dell’intelligenza artificiale nel calcio. «Può essere utilizzata per analizzare nel dettaglio la prestazione dei giocatori, sia in allenamento che in partita – ha commentato – Ciò consente agli allenatori di comprendere meglio i punti di forza e di debolezza della propria squadra, consentendo loro di orchestrare meglio le strategie tattiche. I sistemi avanzati di intelligenza artificiale possono analizzare la salute e la forma fisica, prevedendo il rischio di infortuni».

