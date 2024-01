Thiago Motta AC Milan, rossoneri in forte pressing. E c’è una grande NOVITÀ

Thiago Motta Milan, rossoneri in forte pressing. E c’è una grande NOVITÀ per quanto riguarda l’allenatore del Bologna

Potrebbe essere Thiago Motta nelle intenzioni del Milan il successore di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. La dirigenza è in forte pressing sull’attuale tecnico del Bologna in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan lo preferisce a Conte in quanto vorrebbe puntare su un allenatore emergente con il quale costruire un nuovo progetto a lungo termine.

