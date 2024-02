Thiago Motta AC Milan, l’entourage del tecnico a colloquio con il Bologna: che cosa succede

Thiago Motta Milan, l’entourage del tecnico a colloquio con il Bologna: rossoneri alla finestra, che cosa succede

Tra gli allenatori accostati con maggiore insistenza alla panchina del Milan in vista della prossima stagione c’è certamente il nome di Thiago Motta, un profilo che sembra convincere nella sua totalità la dirigenza.

Secondo il Corriere dello Sport il Bologna attende l’incontro con l’entourage del tecnico per capire le intenzioni dell’allenatore e iniziare a programmare con più certezza il futuro. I rossoneri restano alla finestra in attesa di novità.

