Thiago Motta AC Milan: l’allenatore che fa volare il Bologna perfetto per la Vecchia Signora Juventina? Cosa filtra

Thiago Motta Milan: l’allenatore che fa volare il Bologna perfetto per la Juve? Cosa filtra sul futuro del tecnico

Il Bologna continua a vincere e convincere anche grazie al lavoro di Thiago Motta che si sta conquistando gli occhi di tante big per il futuro.

Pubblicità

Oltre al Milan, l’allenatore è seguito anche dalla Juventus, in caso di addio con Allegri. In particolare Alfredo Pedullà ritiene il tecnico italiano il miglior profilo per dare un senso e un’identità ai bianconeri. In estate, in base ai risultati dei rossoneri, la società rifletterà sicuramente sul futuro e Thiago Motta rimane una delle possibili opzioni.

Pubblicità

Pubblicità

The post Thiago Motta Milan: l’allenatore che fa volare il Bologna perfetto per la Juve? Cosa filtra appeared first on Milan News 24.