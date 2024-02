Thiago Motta AC Milan, Deco puntualizza: «Lui al Barcellona? Ecco la nostra volontà»

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha risposto così sull’interesse per Thiago Motta, accostato anche alla panchina del Milan

Il nome di Thiago Motta è stato accostato alla panchina del Milan e non solo. Il tecnico del Bologna ha attirato su di sé le attenzioni anche dei top club esteri come il Barcellona. Il direttore sportivo del club catalano, Deco, ha risposto così riguardo alle voci sull’allenatore. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Esport 3.

PAROLE – «Non faremo grandi acquisti e il nuovo allenatore deve capirlo. Abbiamo bisogno di un allenatore che sappia cos’è il Barça e capisca la nostra realtà attuale. Marquez sta facendo il suo lavoro e sta crescendo come allenatore nella squadra riserve. Per ora non è considerato per il futuro. Márquez è una persona che sta crescendo all’interno del club ma farebbe l’allenatore della prima squadra solo in caso di emergenza . Mourinho è un amico, ma è da un po’ che non ci parlo. Guardiola forse è il migliore allenatore della storia. Thiago Motta? Non ho visto molte partite del Bologna. Sta facendo un buon lavoro ma non gli parlo da molti anni».

LE DICHIARAZIONI DI DECO.

The post Thiago Motta Milan, Deco puntualizza: «Lui al Barcellona? Ecco la nostra volontà» appeared first on Milan News 24.