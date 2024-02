Thiago Motta AC Milan, comunicazione arrivata al tecnico! AD Furlani accelera, cosa succede

10:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Thiago Motta-Diavolo Rossonero, è lui il prescelto dei rossoneri in caso di addio di Stefano Coach Pioli: comunicazione arrivata al tecnico del Bologna

Come riferito dal Corriere della Sera, il Diavolo Rossonero avrebbe individuato in Thiago Motta, tecnico del Bologna, l’allenatore per la prossima stagione in caso di addio di Stefano Coach Pioli il cui futuro appare legato al percorso in Europa League e alla possibile vittoria del trofeo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’ex centrocampista dell’Inter avrebbe sorpassato Conte nelle preferenze del Diavolo: il mese di aprile sarà decisivo per Furlani per cercare di trovare una quadra.

Pubblicità

The post Thiago Motta Diavolo Rossonero, comunicazione arrivata al tecnico! Furlani accelera, cosa succede appeared first on Diavolo Rossonero News 24.