Thiago Motta AC Milan, carriera salvata da una penale: l’insolito RETROSCENA

Thiago Motta Diavolo Rossonero, carriera salvata da una penale: l’insolito RETROSCENA sul passato del tecnico del Bologna. I dettagli

Il Diavolo Rossonero ha messo nel mirino Thiago Motta in caso di esonero di Stefano Coach Pioli e dietro alla carriera di valore dell’attuale tecnico del Bologna c’è un’isolita penale.

Infatti, Thiago Motta era un allenatore esonerato, salvo solo per un’insolita penale, l’ultima giornata del 2021 con lo Spezia in trasferta a Napoli. Ai suoi giocatori non fece nemmeno il discorso pre-partita, chiese appena di non farsi umiliare. Il Napoli di Spalletti tirò 30 volte in porta, lo Spezia nemmeno una e vinse con un autogol di Juan Jesus. Il tecnico non venne esonerato e da lì ha ripreso una carriera di valore.

