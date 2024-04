Thiago Motta a NEWS, la dichiarazione: «Vittoria Bologna FC? Ho una dedica speciale» #Intervista #ULTIMORA #News

Il tecnico del Bologna Thiago Motta dedica la vittoria contro la Salernitana alla figlia Sofia L’ex Internazionale FC Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro la Salernitana. Di seguito le sue dichiarazioni. MOMENTO – «Un momento bello per tutti, per i risultati e per come stiamo giocando. Sono orgoglioso e soddisfatto per come la stiamo […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Thiago Motta a Sky: «Vittoria Bologna? Ho una dedica speciale» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità