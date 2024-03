Thiago Motta a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Fanno piacere le parole d’elogio, penso solo al momento» #Intervista #News #Ultimora

00:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Le parole dell’Mister rossoblù

Le parole di Thiago Motta a Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Cosa ha detto l’Mister rossoblù, accostato anche alla panchina Diavolo Rossonero in caso di addio a Coach Pioli a fine #campionato:

VITTORIA – «Fanno piacere le parole di elogio per il mio gruppo, i singoli fanno tutto per il bene della squadra. La cosa più difficile per me è non far giocare tutti dall’inizio, tutti meritano di giocare ma non possiamo iniziare la partita con tutti. Ogni giocatore rispetta le scelte e si fidano di me e del mio staff. Anche chi non entra passa energia a chi è in campo. Stasera abbiamo meritato di vincere, abbiamo sbagliato qualche occasione ma la vittoria è del gruppo»

FUTURO – «Penso solo al momento. Oggi sì, abbiamo meritato la vittoria e potevamo andare in vantaggio prima. Le squadre che hanno grande carattere e che si preparano bene per affrontare i momenti e le situazioni di gioco, credendoci fino alla fine, fanno cose straordinarie. Adesso pensiamo alla prossima partita in casa che sarà bella da giocare dopo la sosta. Anche oggi i tifosi erano tantissimi sotto la pioggia e non è scontato, li ringrazio»

The post Thiago Motta a Sky: «Fanno piacere le parole d’elogio, penso solo al momento» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.